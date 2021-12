Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre pour une société plus inclusive

La Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre, vise à faire le point sur leur situation en vue de favoriser leur inclusion et leur pleine participation à la société. La Journée est placée cette année sous le signe «S’engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous peuvent développer et mettre à profit leur capacité».

Dans un message à cette occasion, le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a demandé instamment à tous les pays de mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d’accroître leur accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux et économiques qui entravent leur épanouissement.

Le Maroc reste engagé à promouvoir les droits des personnes handicapées, conformément à ces recommandations, de l'article 34 de la Constitution de 2011 et de la loi-cadre 97.13. En outre, une panoplie de projets structurants a été réalisés par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, comme la mise en place d’un fond d’appui à la cohésion sociale et le programme national «villes accessibles».

Ahmed Maouhoub, président de l’Association Rabie El Omor des handicapés, a relevé que son organisation «oriente, conseille et assure une assistance psychologique et sociale en faveur des personnes en situation d’handicap. En partenariat avec le Centre Mohammed VI des handicapés, de nombreuses personnes à besoins spécifiques ont bénéficié d’un nombre important d’activités notamment sportives».

Dans une note d'information en 2017, le Haut-commissariat au plan indiquait que 1 703 424 de personnes souffraient d'un handicap au Maroc. Parmi elles, 393 919 personnes souffrent d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la population en situation de handicap.