Maroc-Tunisie : Émission de timbres postes sous le thème «la musique stambali et gnawa»

La Poste Tunisienne a annoncé l'émission ce jeudi de deux timbres-poste communs avec son homologue marocain Barid Al Maghrib sous le thème «la musique stambali et gnawa».

Dans un communiqué, la poste tunisienne a précisé que cette émission a pour objet de mettre en avant «un lien culturel et un dénominateur commun entre les deux peuples tunisien et marocain». Cette émission s'inscrit dans le cadre de «la valorisation des liens forts et des larges perspectives de coopération bilatérale et de relations fraternelles entre la Tunisie et le Maroc».

Le stambali est un rite traditionnel tunisien mélangeant danse, musique et chants. Lors du rituel musical, des participants entrent en transe à la manière des rituels gnawas marocains.