Premier League : Hakim Ziyech inscrit le but de la victoire face à Watford

L'international marocain Hakim Ziyech a offert la victoire à ses coéquipiers de Chelsea en déplacement sur la pelouse de Watford pour conclure 1 à 2, pour le compte de la 14e journée du championnat d'Angleterre de football.

Mason Mount avait ouvert le score en faveur des Blues à la 29e minute de jeu, mais Emmanuel Dennis a ramené son club de Watford dans la course juste avant la pause. Au cours de la première mi-temps, le Marocain Adam Masina a du quitté le terrain sur blessure dès la 12e minute.

En seconde période, confronté à la stérilité offensive de son équipe, Thomas Tuchel a fait appel à l'heure de jeu à son joker Hakim Ziyech, qui lui a donné raison 10 minutes seulement après son entrée sur la pelouse en inscrivant le but de la victoire pour Chelsea.

Hakim a inscrit son premier but de la saison en Premier League sur 7 matchs joués et avoir passé 5 matchs sur le banc de touche, raté une rencontre sur blessure et une pour absence dans la sélection.

Avec cette réalisation, le club londonien se maintient en tête de la Premier League avec 33 points et une longueur d'avance de son premier poursuivant, Manchester City.