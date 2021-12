Rapport du CfMM sur la couverture des musulmans et de l’islam par les médias britanniques

Le Centre de surveillance des médias (CfMM) du Conseil musulman de Grande-Bretagne a réalisé une enquête d’envergure dans laquelle près de 48 000 articles et 5 500 médias audiovisuels ont été analysées entre octobre 2018 et septembre 2019, issus de 34 médias et 38 chaines de télévisions. Cette étude s’est proposée d’analyser le traitement réservé à l’islam et aux musulmans dans les institutions médiatiques britanniques qui «contribuent à une atmosphère d'hostilité croissante envers les musulmans et alimentant les crimes de haine en Grande-Bretagne».

Pour étudier les publications, l’étude s’est basée sur une série de cinq critères correspondant à des associations négatives relatives à l’islam ou aux musulmans, une déformation de leur croyance, comportement ou identité, des généralisations, l’absence de représentation de la perspective des musulmans et l’utilisation de titres ou images trompeuses. De ces critères, une échelle a été mise en place pour classifier les publications, allant de «pas de parti pris» à «très biaisé», outre une catégorie «non concluant».

Les sites d’information, l’islam et les musulmans

Sur ces bases, les chercheurs ont déterminé que 39% des publications n’étaient pas biaisées, tandis que 12% le sont et 2% le sont beaucoup, le reste étant «non concluant». Aussi, 21% des articles ont été perçus comme «antagonistes» à l’islam, contre seulement 2% «en soutien». Parmi les médias les plus représentés dans les très biaisés, on retrouve Christian Today, The Spectator (antagoniste dans plus d’un tiers de ses articles) et le Daily Mail Australia avec chacun plus de 10% de publications touchant à l’islam considérées comme très biaisée.

Selon l’étude, les publications antagonistes traitent dans la majorité des cas de l’islam «en détail», alors que le sujet n’est que connexe dans seulement 19% des cas. L’extrémisme et le terrorisme sont les sujets des choix des publications avec 22%, provoquant une couverture biaisées à hauteur de 30% et très biaisées de 23%.

Aussi, plus de 1 article sur 10 présente de manière inexacte la réalité de l’islam ou des musulmans, dans la grande majorité des cas au travers d’actualités (82%). Sur ce point, les trois sites précités ont également le plus tendance à dénaturer l’islam, dans le quart des publications de The Spectator notamment.

L’utilisation des mots clefs est pointé du doigt dans l’étude qui montre que «islamic» est principalement suivi de termes en références à des institutions comme Daech, des groupes révolutionnaires, à la charia ou au djihad. Le terme «islamisme» est aussi utilisé largement par les médias pour se référer à la promotion de l'islam politique ou du terrorisme, provoquant dans de nombreux cas des associations négatives aux musulmans et à l’islam.

Des références à l’islam «non pertinentes»

Concernant le comportement, 60% des articles associent des aspects et attitude négative avec les musulmans ou l’islam, relevant que les 3 plus grands «contrevenants» sont l’AFP, Reuters et Associated Press. Le CfMM recommande sur ce point aux journalistes d’éviter des références à l’islam ou aux musulmans sauf lorsque cela est pertinent pour l’histoire, constatant des références discriminantes à la religion lorsqu’il s’agit de populations musulmanes.

Si les images et les titres ne sont trompeurs que dans environ de 2% des publications, 71% des images biaisées ont été utilisées pour couvrir des évènements internationaux. Concernant les titres trompeurs, Daily Mail Australia se montre être le pire élève avec dans 14% des cas des titres trompeurs ou des mentions à l’islam non pertinentes.

La représentation des musulmans et de l’islam à la télévision

Etudiant une série de 8 genres de programmes, dont les informations, des débats, le sport et les productions dramatiques, l’étude démontre que le dernier est le genre le plus biaisé, avec 31% des œuvres étant biaisées et 3% très biaisées. Les œuvres de fiction ont tendance à «dépeindre les musulmans et leurs croyances comme intolérants et en conflit avec les valeurs libérales supérieures» alors que dans l’ensemble des clips visionnés, 17% sont antagonistes contre 9% en soutien de l’islam et des musulmans.

Aussi, près de 47% des clips montraient les musulmans et ou l’islam d’une manière à présenter des aspects et/ou des comportements négatifs. Dans ces clips, 9% faisaient des généralisations les concernant alors que les experts «de droite» n’étaient quasiment jamais remis en question lorsqu'ils faisaient des généralisations à l'encontre des musulmans, y compris lorsqu’ils relayaient des faussetés.

Dans 11% des clips, une mauvaise représentation de l’islam ou des musulmans a été constatée, principalement dans les programmes religieux et programmes de débat d’actualité.

Concernant l’imagerie utilisée, le rapport constate que le hijab est utilisé comme symbole d’«extrémisme», tout comme la pratique de l’islam ou le fait de dire le takbir qui est associé à des propos sur l’extrémisme et le terrorisme.

Dans sa conclusion, Faisal Hanif, analyste du suivi des médias pour CfMM, demande alors à ce que «les journalistes reçoivent davantage de ressources et de formation pour faire des recherches et des reportages sur des concepts ou des pratiques théologiques» pour mieux représenter la réalité et les nuances «des islams auxquels les musulmans du monde entier croient et pratiquent».