Covid-19 : Le PPS appelle au lancement d'une campagne nationale de solidarité

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a abordé, mardi lors de sa réunion hebdomadaire, l'évolution de la situation sanitaire au Maroc. Dans un communiqué, le parti du Livre dit constater «avec fierté, les acquis importants et des grands efforts déployés par notre pays pour faire face à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions, sur les plans sanitaire, économique et social».

Tout en soulignant la nécessité de renforcer ces acquis, notamment en prenant en compte l'ampleur des dommages causés à nombre de familles, de professions et de secteurs, du fait des mesures de précaution prises pour protéger le pays des nouvelles vagues de la pandémie, la formation politique appelle le gouvernement à «faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir les personnes touchées» et de prévoir, en plus des mesures de précaution, des initiatives sociales d'accompagnement. À cet égard, le PPS propose de lancer une nouvelle et vaste campagne nationale de solidarité.

«Partant de son sincère souci patriotique pour la réussite de notre pays à engager toutes les réformes nécessaires, le Parti du progrès et du socialisme appelle le gouvernement à prendre conscience des difficultés réelles que connaissent les conditions économiques et sociales, et à bien évaluer la justesse certaine de la situation politique, et de prêter attention aux réactions de la société, avec notamment le rejet d'un certain nombre de mesures gouvernementales», poursuit le communiqué.

Pour la formation politique de l’opposition, «cela l'oblige à interagir positivement avec les attentes des citoyens et à accélérer l'adoption de mesures fortes et efficaces qui ont un impact tangible sur le niveau de vie des Marocains».