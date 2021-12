Tanger : Grand départ de la course au large «Globe 40» prévu en juin 2022

Le grand départ de la course au large «Globe 40», qui ambitionne un tour du monde en Class40 par étapes, sera donné le 26 juin 2022 depuis Tanger, marquant le premier lancement de cette course dans une ville arabe et africaine. L'évènement organisé par Sirius Evenements allie compétition sportive et objectifs touristiques, environnementaux et culturels, sillonnant plusieurs sites : les îles du Cap-Vert, l'île Maurice, Auckland, Papeete, Ushuaïa, Recife et Grenade.

S'exprimant pour l'occasion, le président directeur général de la Société d'aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger (SAPT) et de la Société de gestion du port de Tanger ville (SGPTV), Mohamed Ouanaya, a indiqué que «ce tour du monde au départ de Tanger s’inscrira dans l’histoire de la voile et des grandes courses autour du monde».

Accueillir cet événement sportif international majeur permettra de mettre en avant les infrastructures portuaires importantes dont recèle Tanger, ainsi que les structures culturelles et les monuments historiques qu’elle abrite, a-t-il précisé.

Pour sa part, le président de Sirius Evenements, Manfred Ramspacher, a fait savoir que le lancement de la course depuis la partie de la ville donnant sur la médina de Tanger est un événement en soi compte tenu de la renommée internationale dont jouit la ville, qui a toujours été connue pour son histoire maritime, en plus d’être un pont entre l'Afrique et l'Europe, l'Atlantique et la Méditerranée, un carrefour de civilisations et de cultures, et une référence en matière d'ouverture et de coexistence.

Le lancement de cette course sera l'occasion pour les millions de personnes qui la suivent de découvrir le développement des structures portuaires de la ville du détroit et des potentialités touristiques de Tanger, a-t-il estimé.