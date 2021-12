Changement climatique : Barack Obama rend hommage au Marocain Rachid Ennassiri

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, à la tête d’une fondation portant son nom et engagée entre autre dans la protection de l’environnement, a rendu mardi un hommage au Marocain Rachid Ennassiri pour son engagement dans la lutte contre les changements climatiques. «Je suis toujours inspiré par de jeunes leaders comme Rachid Ennassiri, qui aide plus de gens au Maroc à s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques», a écrit l’ancien président américain sur son compte Twitter, invitant à «rejoindre la Fondation Obama mardi pour soutenir le travail d'acteurs du changement comme Rachid».

I’m always inspired by young leaders like Rachid Ennassiri, who is helping more people in Morocco get involved in the fight against climate change. This Giving Tuesday, join the @ObamaFoundation in supporting the work of changemakers like Rachid: https://t.co/EmEqSufrBP pic.twitter.com/7DgoIGOFmg