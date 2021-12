Casablanca : Les finalistes marocaines de Women In Africa présentent leurs projets

Présentation des finalistes marocaines de Women In Africa. / DR

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Women In Africa (WIA) ont réuni, mardi à Casablanca, les dix finalistes marocaines de la 5e édition du programme WIA-54 et leurs mentors afin de présenter leurs projets et le dispositif d'accompagnement dont elles vont bénéficier.

Il s'agit de 10 jeunes entrepreneuses accompagnées par des mentors dans le cadre de ce programme dédié au soutien de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Offrant un accompagnement global à travers la formation, la communication et la mise en réseau, WIA soutient cette année 540 entrepreneuses provenant de 54 pays africains. Il vise à consolider les acquis de ces entrepreneuses et renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent accéder aux offres de financements et présenter leurs sociétés à de potentiels investisseurs.

Aude de Thuin, fondatrice et présidente de WIA, a souligné que la présentation des expériences réussies de l'entrepreneuriat féminin «entend envoyer un message fort à cette nouvelle génération d'entrepreneurs, déterminée et ambitieuse» qui dispose d'un énorme potentiel et sera un véritable levier de développement du Maroc.

Les finalistes accompagnées d'un mentor sont Mariam Minhaj, co-fondatrice de M4Nature ; Yasmine Jtioui, fondatrice de Jobwinwin ; Fatima-Zohra Hakam, fondatrice de ZORA ; Souhair Bouallala, fondatrice de Bebdary ; Aida Kandil, fondatrice de MyTindy ; Hasna Afounnas, fondatrice et présidente de Iziproteine ; Rhita Benjelloun, fondatrice de Rhita créations et Salma Bougarrani, cofondatrice et directrice générale de Green Watech.

Le rôle de ces mentors est d'accompagner les finalistes pour consolider leurs acquis et les soutenir dans la présentation de leur pitch afin qu'elles puissent présenter leurs sociétés à de potentiels investisseurs et à des banquiers.

Grâce au programme WIA 54, les entrepreneures africaines ont ainsi l'opportunité d'être formées dans le cadre d'un bootcamp en novembre et décembre 2021, d'être accompagnées au travers d'un programme de mentorat de janvier à juin 2022.