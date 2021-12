VIH/SIDA : Une campagne de sensibilisation et de dépistage dans le milieu universitaire au Maroc

Le Maroc célèbre, ce mercredi, la journée mondiale de lutte contre le sida, sous le slogan : «Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au SIDA. Mettre fin aux pandémies». À cette occasion, le ministère de la Santé et de la protection sociale lance une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage contre le sida et infections sexuellement transmissibles en milieu universitaire, indique-t-il dans un communiqué.

Cette campagne, qui s'étend jusqu'au 3 décembre 2021, a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu universitaire, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Elle s'inscrit également dans les efforts fournis par le ministère, dans le cadre de sa stratégie nationale de la promotion de la santé des adolescents et des jeunes, qui attache une grande importance à la prévention et à mettre à disposition une information valide. La campagne vise également à sensibiliser les étudiants et les impliquer dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive, et dans la prévention des infections sexuellement transmissibles et du sida et faciliter l'accès aux services de détection précoce.

Ainsi, «des activités de sensibilisation seront programmées durant cette campagne au niveau des cités et des résidences universitaires, des centres médico-universitaires, et des espaces santé jeunes. Également, une campagne digitale sera lancée au niveau des portails institutionnels et réseaux sociaux du ministère de la Santé et de la protection sociale, et ceux des différents partenaires», indique le communiqué.

La même source rappelle que le taux de prévalence du VIH reste faible aux alentours de 0,08% en 2020, et plus élevé chez les populations clés et vulnérables, au Maroc. Le nombre estimé des personnes vivant avec le VIH est de 22 000 dont 17 465 sous traitement antirétroviral gratuitement dans 25 centres de référence de prise en charge.