Maroc : Les Lionnes de l'Atlas s'imposent 2 à 0 face à la sélection sénégalaise en match amical

L’équipe nationale féminine de football s’est imposée en match amical face à son homologue sénégalaise sur le score de 2 buts à 0, mardi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat. Les réalisations de l’équipe nationale féminine ont été l’œuvre des jeunes joueuses Samya Hassani à la 81e et Sanaa Mssoudy, inspirée à la 90e+3.

? In the right place at the right time!

⚽️ 81' Top-notch Samya Hassani !

⚽️ 90+3' BRILLIANT Sanaa Mssoudy ! #DimaMaghrib ?? #OneGameOneFamily pic.twitter.com/CRLBmCvqz4