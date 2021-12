Maroc : Le groupe OCP enregistre 57,64 MMDH de chiffre d'affaires à fin septembre (+38%)

Le chiffre d'affaires (CA) du Groupe OCP s'est établi à plus de 57,64 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 38% par rapport à fin septembre 2020 précise le groupe dans un communiqué. Cette performance s'explique principalement par l'augmentation des prix de vente de toutes les catégories de produits, compensant la baisse des volumes exportés d'engrais d'une année sur l'autre.

Sur la période, le CA roche a augmenté de 25% par rapport à fin septembre 2020, alors que le CA engrais a progressé de 41% permettant de largement compenser la baisse des volumes constatée suite à une transition de la demande vers l'acide phosphorique. Alors, l'acide phosphorique a enregistré une hausse du CA de 47% grâce à des prix et des volumes de vente en nette amélioration par rapport à fin septembre 2020.

En outre, la marge brute s'est élevée à plus de 37,87 MMDH, reflétant la hausse des prix de vente et l'optimisation de la performance opérationnelle ce qui a permis de largement neutraliser la hausse des prix des matières premières, à savoir, l'ammoniaque et le soufre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) affichait une augmentation de 79% d'une année sur l'autre pour atteindre près de 24,48 MMDH et la marge d'EBITDA, en forte croissance, s'affichait à 42%.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 17,73 MMDH, en hausse significative par rapport aux 4 MMDH réalisés l'année dernière. Le résultat d'exploitation à fin septembre 2020 intégrait une charge non récurrente de 3 MMDH, relative à la contribution d'OCP au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19 au deuxième trimestre 2020.

Les engrais phosphatés représentaient une part de 60% du CA total à fin septembre 2021, avec une hausse de production des produits de spécialité, totalisant 37% des exportations d'engrais, contre 30% pour la même période en 2020.

«L'Amérique du Sud représentait 38% des exportations d'engrais du Groupe, et l'Afrique et l'Asie représentaient respectivement 21% et 18%, en hausse par rapport à la même période de l'exercice précédent», a souligné Mostafa Terrab, président directeur général du groupe.