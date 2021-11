Maroc : TUI Fly organise les vols de rapatriement vers la Belgique

La compagnie aérienne TUI Fly organisera des vols de rapatriement du Maroc vers la Belgique entre les 1er et 5 décembre 2021, a annoncé le transporteur. Cette mesure a été annoncée après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour cette opération, qui sera organisée à travers 18 vols spéciaux.

Cette mesure fait suite à la décision du gouvernement marocain de fermer son espace aérien à partir du 30 novembre pour deux semaines, jusqu'au 13 décembre inclus, dans le cadre des mesures sanitaires pour limiter la propagation du nouveau coronavirus et de ses variants.

Les vols spéciaux relieront les aéroports de Marrakech, Agadir, Casablanca, Nador, Tanger, Al Hoceïma, Oujda, Rabat et Tétouan aux aéroports de Bruxelles, Charleroi et Anvers, a indiqué le communiqué. Les voyageurs concernés seront informés dans les plus brefs délais, a conclu la même source.