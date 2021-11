Maroc : L’ambassadeur du Japon inaugure deux projets de développement durable

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc Takashi Shinozuka a procédé les 29 et 30 novembre, respectivement à Mhaya, province de Meknès, et Sidi El Makhfi, province de Taounate, à deux cérémonies d’ouvertures officielles de projets de développement durable. Les projets ont été réalisés grâce à des dons de 1,7 million de dirhams du gouvernement du Japon dans le cadre du programme d'Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

Dans la commune rurale de Mhaya, le Japon a mis à disposition plus de 889 000 dirhams pour la construction d’un nouvel établissement avec des salles de classe en faveur des enfants à besoins spécifiques, au bénéfice d'une centaine d’enfants représentants plusieurs handicaps physique, mental et souffrant d’autisme, visant à terme leur intégration à l’école normale.

Dans la commune de Sidi El Makhfi, une unité moderne et mécanisée de production d'huile d’olive a été réalisée au profit de la Coopérative Rachad Amzaz pour un montant de 849 999 dirhams pour créer de nouvelles occasions d’emploi et moderniser cette activité pour améliorer les conditions de vie des agricultrices et agriculteurs oléicoles.

De nombreux dons ont été attribués par le Japon dans le cadre de ce programme d'Aide non-remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, introduit en 1989 au profit d'organisations non gouvernementales et de collectivités locales. Au total, 366 projets au Maroc ont bénéficié de ces aides pour un montant cumulé de plus de 173 735 000 dirhams.