Bourita a boudé la réunion de Barcelone sans pour autant prendre part au forum Chine-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères marocain n’a pas assisté à la réunion de l’Union pour la Méditerranée (UpM), le 29 novembre à Barcelone. Dans des déclarations à El Pais, des «sources diplomatiques» à Madrid, ont attribué cette absence par la «coïncidence» de l’événement avec le forum ministériel Chine-Afrique, organisé lundi et mardi à Dakar.

Or, le chef de la diplomatie est resté à Rabat. Dans la capitale sénégalaise, la délégation du royaume a été conduite par Mohamed Methqal, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale et Abderrazak Laassel, directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l’UMA et de l’UA au ministère des Affaires étrangères.

Ce mardi 30 novembre, c’est d’ailleurs l’ambassadeur marocain au Sénégal, Taleb Berrada, qui a lu au nom de Nasser Bourita, une allocution à l’occasion de la conférence ministérielle de Dakar.

M. Nasser Bourita a pris part, aujourd’hui par visioconférence, à la 45ème réunion annuelle des Ministres des Affaires Étrangères du #G77 plus la Chine. pic.twitter.com/HP6A6pRKZG — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) November 30, 2021

Le même jour et depuis son bureau à Rabat, le ministre des Affaires étrangères a pris part, par visioconférence, à la 45ème réunion annuelle du conseil exécutif du Groupe 77 plus la Chine, une coalition internationale créée en 1964 destinée à développer la coopération Sud-Sud. A cette occasion, Bourita a félicité le Pakistan, pour son élection à la présidence du G77 pour l’année prochaine.