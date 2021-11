Maroc : Dolidol acquiert le géant Nigérian Mouka pour 60M$

Dolidol, filiale de Palmeraie Holding, a annoncé dans un communiqué ce mardi l’acquisition du géant Nigérian Mouka, renforçant ainsi sa position de leader panafricain du secteur de la mousse polyuréthane et de la literie et accélérant son plan de diversification géographique dans le continent Africain. La marque marocaine dispose aujourd’hui de 7 unités de production dans 5 pays dont le Maroc et la Côte d’Ivoire et dessert les pays frontaliers dans la région de l’Afrique de l’Ouest comme le Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée et Libéria.

L'acquisition du Nigérian Mouka vient compléter sa croissance dans la région avec un marché adressable d'environ 200 millions de personnes, ajoute le communiqué. Mouka est un fabricant de matelas en mousse de polyuréthane au Nigeria bénéficiant d’une forte reconnaissance de sa marque et de ses capacités de fabrication de premier ordre avec 3 usines stratégiquement situées dans le pays.

Outre cette acquisition, Dolidol a annoncé l’entrée dans le capital d’un grand opérateur en Éthiopie, le deuxième marché le plus peuplé du continent alors que l’acquisition d’un opérateur en Ouganda est en cours, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le Soudan, la Somalie, le Kenya ou le Rwanda.

Saad Berrada Sounni, président de Palmeraie Holding, a déclaré pour l’occasion que «l'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante pour l'entreprise et crée un champion panafricain incontestable du Nord, de l'Ouest et de l’Est du continent, bien placé stratégiquement pour servir au mieux un marché africain en forte croissance».

Dans la cadre de sa diversification transversale, Dolidol est également un opérateur sur divers produits destinés à l'industrie automobile, approvisionnant les plus grands constructeurs européens comme Renault et PSA depuis sa base au Maroc, et a récemment démarré l'exploitation d'une usine de recyclage qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams, pour transformer les bouteilles plastiques usagées en fibres de polyester.