L’AMITH présente sa vision «Textile 2035 - Une vision, des convictions»

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) a annoncé ce mardi sa vision «Textile 2035 - Une vision, des convictions» avec pour vocation de rassembler l’ensemble des acteurs du secteur pour remettre la filière marocaine en première ligne sur l’échiquier mondial.

Après une lourde chute, les exportations du Maroc dans le textile se sont établi à 29,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, précise le communiqué, dirigés principalement vers l’Espagne et la France. Malgré «la position géographique stratégique du pays et de son savoir-faire reconnu», l’AMITH déplore des parts de marché limitées en raison notamment des conditions d’accès aux marchés moins favorables.

En réponse à cela et aux mutations des habitudes de consommation et des impacts de la crise de la Covid-19, l’AMITH propose quatre leviers de développement, l’agilité, l’innovation, la qualité et la responsabilité, ambitionnant d’atteindre 60 MMDH à l’exportation en 2035, outre une conquête des marchés d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord.

L’association exhorte également les professionnels du secteur, à prendre le virage de l’économie circulaire, à travers la nouvelle vision Dayem Morocco, une stratégie globale dans le respect de valeurs sociales, environnementales, économiques et temporelles. L’adoption de cette vision espère aussi créer 50 000 nouveaux à l’horizon 2025.

Deux éco-parcs pilotes de 100 hectares chacun doivent aussi être créé à Casablanca et à Tanger, pour accueillir les investissements d’avenir, ainsi que l’inclusion des opérateurs de l’informel, l’accompagnement des start-ups et des entreprises nationales dans leur digitalisation et promouvoir la création de marques marocaines.

Aussi, après deux ans d’interruption, l’AMITH annonce le retour de son salon Maroc In Mode, qui se tiendra les 30 et 31 mars 2022 au Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida, plateforme internationale pour les professionnels du textile et de l’habillement.