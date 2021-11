Le PJD dénonce la normalisation mais ne condamne pas la visite de Gantz au Maroc

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a évoqué, lors de sa réunion hebdomadaire tenue lundi, la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc. Sans condamner le déplacement de Benny Gantz, les frères et sœurs d’Abdelilah Benkirane ont exprimé le «soutien inconditionnel du parti aux efforts de notre pays pour défendre la cause de notre intégrité territoriale, et sa participation active pour faire face aux défis extérieurs décisifs auxquels notre pays est confronté».

Dans un communiqué, le secrétariat général du PJD a également souligné «la position de principe du parti soutenant la juste cause du peuple palestinien, rejetant l'occupation et condamnant les divers crimes commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et les lieux saint». L’organe exécutif du parti «met également en garde contre le danger de la pénétration sioniste de notre pays», poursuit le communiqué.

Dans ce sens, le PJD a appelé les pouvoirs publics à «ne pas restreindre les différentes formes d’expressions populaires soutenant la cause palestinienne, s'opposant à la normalisation et rejetant l'occupation sioniste».