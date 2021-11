Le Marocain Abdellah Menou élu à l'Académie de l'air et de l’espace

Le directeur de l'Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile (AIAC), Dr. Abdellah Menou, a été élu à la section IV de l'Académie de l'air et de l’espace (AAE), seul expert hors Union européenne à être élu à cette institution.

Dr. Menou s'est dit fier de rejoindre l’AAE, un vivier de connaissances unique en Europe, visant à favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et humaines de haute qualité dans les domaines de l’air et de l'espace.

Dr. Menou a confirmé être disposé à adhérer pleinement à tous les projets de cette Académie basée à Toulouse en France, notamment le développement des transporteurs aériens à bas coûts, l'examen des difficultés que soulève le transport par avion des personnes handicapées et la responsabilité pénale en cas d’accident aérien.

La section IV de l’AAE est principalement chargée du projet de réglementation européenne concernant les enquêtes-accident. Elle étudie aussi la question de la responsabilité des opérateurs spatiaux, particulièrement en relation avec les services de navigation.

La section contribue aux activités des autres sections et commissions de l’Académie, suit les travaux relatifs à la sécurité aérienne et se charge de l’évaluation des candidatures pour le prix Droit et économie du transport aérien et spatial.

À 47 ans, Dr Menou, compte déjà à son actif plus de 21 ans d'expérience dans les secteurs de la formation, de la coopération internationale, de la recherche scientifique et des transports, en France et au Maroc. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Pau en 2004 il détient une habilitation à diriger les recherches de l’Université de Toulouse III en 2014. Dr. Menou est doublement diplômé en mangement et aviation de l’Université Nationale de Singapour et l’Académie de l’aviation civile de Singapour.

Depuis octobre 2012, Dr. Menou est directeur de l’AIAC Mohammed VI, un établissement d’enseignement supérieur qui forme les cadres et les ingénieurs polyvalents dans les domaines de l’aviation civile et les domaines connexes.