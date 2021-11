Covid-19 : La RAM programme dès ce mardi des vols spéciaux vers la France

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, ce mardi, qu’elle programme des vols spéciaux, soumis à autorisation spéciale, au départ du Maroc et à destination de la France. Sur son compte Twitter, la RAM précise que ces vols «seront programmés entre le 30 novembre 2021 et le 6 décembre 2021» en invitant ses clients à se rendre sur son site pour plus d’information.

Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France seront programmés entre le 30 Novembre 2021 et le 06 Décembre 2021.

Pour plus d'info, rendez-vous sur notre site :https://t.co/jn7dc49S0Q — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 30, 2021

Dimanche, le comité interministériel de suivi du Covid-19 a annoncé la suspension, à compter du lundi 29 novembre à 23h59, de tous les vols de passagers depuis et vers le Maroc pour une durée de 2 semaines. La décision a été prise en réaction à la propagation rapide du nouveau variant Omicron du Covid-19, classé comme «préoccupant» par l’OMS.

La semaine dernière, le Maroc a annoncé la suspension, dès dimanche 28 novembre à 23h59, des vols à destination et en provenance de la France.