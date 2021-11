«Kora Ardia» de Casablanca : La rénovation achevée, le passage souterrain bientôt ouvert

Plusieurs années après sa fermeture pour travaux, le passage souterrain de la coupole Zevaco, communément appelée «Kora Ardia» par les Casablancais, sera bientôt ouvert, a annoncé lundi la maire de Casablanca, Nabila Rmili. «Heureuse de vous annoncer l’ouverture imminente de l’un des symboles les plus importants de Casablanca : Kora Ardia Zevaco. Un travail signé Casa Aménagement, qui embellira la place des Nations unis», a indiqué la présidente du Conseil communal de Casablanca, sur son compte Twitter.

La maire de Casablanca a décrit des «espaces verts, commerces et magasins» qui annoncent «une nouvelle vie pour ce beau patrimoine».

Heureuse de vous annoncer l’ouverture imminente de l’un des symboles les plus importants de #Casablanca «Kora Ardia Zevaco». Un travail signé @CasaAmenagement, qui embellira la place des nations unis. Espaces verts, commerces et magasins, une nouvelle vie pour ce beau patrimoine. pic.twitter.com/Yhi6eMhRhY — Nabila Rmili (@nabila_rmili) November 29, 2021

En effet, une délégation officielle, conduite par la maire de la capitale blanche et composée par plusieurs responsables de la ville, dont son gouverneur et wali de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, s’est rendu lundi pour s’enquérir de l’évolution de ce chantier, lancé par la société de développement local Casa Patrimoine il y a six ans, mais achevé récemment par Casa Aménagement.

La coupole Zevaco, conçue en 1975 par l’architecte Jean-François Zevaco, est implantée en plein cœur de la Place des Nations unies.