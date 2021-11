Les 10e Assises de la transformation digitale en Afrique riches en recommandations

Les Assises de la transformation digitale en Afrique (ATDA-2021), tenues les 25 et 26 novembre à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir, ont été un franc succès en termes de mobilisation, de contenus et de recommandations, ont indiqué lundi les organisateurs. Les échanges ont été consacrés au thème «Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour favoriser l’innovation africaine», avec la participation d'environ 400 invités venus d'Afrique et d’Europe.

Des personnalités ministérielles, experts, directeurs d’agences, PME, startups ont participé aux échanges, avec des débats portant sur le développement inclusif et durable de l’Afrique, l’innovation, l’Intelligence artificielle, le cloud souverain, l’industrie 4.0, l’inclusion numérique, l’edutech, l’entrepreneuriat, l'e-commerce et les retours d’expériences pays autour de la transformation digitale.

Il a été ainsi envisagé la création et l’investissement dans un écosystème d’innovation africain favorable à l’éclosion des talents régionaux en mesure de travailler dans une logique de partenariat gagnant-gagnant avec les GAFAM. Les participants ont également recommandé la création de clouds africains, la concrétisation du développement technologique via l’érection des data-centers et la mutualisation des technologies.

Il est aussi prévu la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines pour participer à la révolution numérique et la vulgarisation de la culture numérique auprès des populations et quant-à la coopération, ainsi que l'adoption d'une synergie d’actions autour d’un unique agenda de souveraineté numérique en Afrique.

Le directeur général de Cio Mag et président du comité d’organisation des ATDA, Mohamadou Diallo, a indiqué pour l'occasion que «la bataille de la souveraineté numérique se passera plutôt sur les contenus que sur les infrastructures».

Par ailleurs, des trophées ont été distribués à cette occasion en récompense de certains acteurs du changement, comme l'UM6P pour l'excellence de ses cursus pédagogiques, l’Agence du développement du digital pour son fort impact dans le processus de digitalisation du Royaume, et INWI pour son engagement dans le Cloud souverain.