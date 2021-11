France : Remise de diplômes aux lauréats de la 2e session de «Digital France School»

Digital France School, réseau d'écoles digitales gratuites, innovantes et inclusives fondé par le Marocain Mahjoub Bayassine, a procédé ce lundi en région parisienne, à la remise des diplômes de formation aux lauréats de la deuxième session et des attestations de fin de formation Prépa gigital - Compétences digitales pour l’employabilité.

La remise des titres professionnels «développeurs web et mobile», une formation labellisée Grande école du numérique, et des attestations de fin de formation, s’est déroulée au siège de l’hôtel de ville de Cergy, en présence notamment du maire de Cergy, du préfet pour l’égalité des chances du Val-d'Oise et du président de la Chambre de commerce et de l’industrie ainsi que d’élus locaux.

À cette occasion, M. Bayassine est revenu sur le contexte exceptionnel dans lequel cette formation a eu lieu à cause de la pandémie, se félicitant des résultats exceptionnels obtenus par les bénéficiaires couronnés par un diplôme reconnu par l’État : sur treize jeunes, dix ont réussi à valider leur projet auprès d’un jury spécialisé.

M. Bayassine, a rappelé que son école forme actuellement 145 jeunes «très peu qualifiés» mais «très motivés» pour obtenir un diplôme en compétences digitales et devenir développeurs web front end, soulignant que l’école œuvre auprès de nombreuses entreprises citoyennes partenaires à intégrer les lauréats dans le marché du travail, appelant à cet égard les autorités à engager davantage de moyens afin de pouvoir offrir une formation à d’autres jeunes.

Pour sa part, le préfet pour l’égalité des chances du Val-d'Oise, Xavier Delarue, a souligné l’importance et l’intérêt de cette formation dans la mesure où elle permet aux jeunes quelle que soit leur situation de pouvoir en sept mois obtenir un titre professionnel de développeur équivalent Bac+2 directement employables sur le marché du travail.

Digital France School est un réseau francophone d’écoles digitales qui forment les personnes éloignées de l’emploi aux métiers en tension sur le marché du numérique (développement web et mobile, data, intelligence artificielle, etc.). Ce réseau d'écoles inclusives propose des formations gratuites aux métiers techniques du numérique pour des publics en recherche d'emploi en lien avec les besoins des entreprises et des territoires.