Dubaï : Abdelilah Belkeziz remporte le Prix du journalisme arabe dans la catégorie chronique

L'auteur et penseur marocain Abdelilah Belkeziz a remporté ce lundi à Dubaï le Prix du journalisme arabe dans la catégorie «chronique». Primé, à l'instar d'autres penseurs, écrivains et journalistes dans le cadre de l'Exposition universelle Expo Dubaï 2020, Abdelilah Belkeziz a reçu son prix des mains de Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, président du Dubai Media Council, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï.

Le penseur marocain est considéré comme l'un des symboles de l'écriture journalistique dans le monde arabe avec la publication de centaines d'articles, ainsi que plus d'une cinquantaine d’œuvres touchant à la philosophie, aux sciences humaines et aux études islamiques, en plus de nombreux ouvrages littéraires et narratifs.

Par ailleurs, le Prix de la personnalité médiatique de l'année a été décerné au journaliste et écrivain égyptien Emad El-Din Adib, «en reconnaissance de ses efforts pour soutenir la presse égyptienne et enrichir la scène médiatique arabe, en apportant de nombreuses contributions tout au long de sa carrière».

Créé en novembre 1999, le Prix du journalisme arabe vise à encourager les journalistes de la région à innover en distinguant les éléments les plus brillants.