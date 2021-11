Covid-19 : La Chine promet 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires à l’Afrique

Le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a promis, ce lundi lors du Forum de coopération Chine-Afrique (Focac), que «la Chine fournira à l’Afrique un milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d’autres formes comme la mise en place d’unités de production de vaccins».

«Nous devons poursuivre la lutte solidaire contre le Covid-19. Nous devons accorder la priorité à la protection de nos populations et combler le fossé vaccinal», a ajouté le Président, lors de son allocution en visioconférence.

Le Focac se tient à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre en présence, notamment, du conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le ministre du Commerce Wang Wentao. Les organisateurs espèrent renforcer la coopération entre l’Afrique et la Chine, premier partenaire commercial du continent, alors que le continent est mis en difficulté par le manque de vaccins disponibles et par la menace d’une pénurie de seringues.