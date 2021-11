Ferme piscicole près des Chafarinas : Des navires espagnols mobilisés près des îles ?

Après avoir protesté officiellement auprès du Maroc contre la mise en place d’une ferme piscicole près des îles Chafarinas, l’Espagne aurait mobilisé des navires pour patrouiller dans la région. Selon Info Defensa, le patrouilleur Infanta Cristina de la Marine espagnole aurait ainsi «mené une surveillance dans les eaux des îles Chafarinas, la semaine dernière».

Le média espagnol confirme que «la visite de ce navire intervient après que le gouvernement espagnol a formellement protesté auprès du Maroc». «Ces types de missions sont fréquentes, et s'inscrivent dans le cadre des opérations dites permanentes. Cependant, à cette occasion, elle a acquis une plus grande pertinence en raison du nouveau clash diplomatique entre l'Espagne et le Maroc désormais à cause de la pisciculture», explique-t-on.

La même source ajoute, selon l’État-Major espagnol, que le patrouilleur de la marine espagnole Infanta Cristina, avec ses 88 mètres de long et ses 90 membres d'équipage, «continue d'effectuer une présence navale à proximité des îles Chafarinas dans le cadre d'opérations permanentes, garantissant ainsi la sécurité dans les eaux de souveraineté nationale».

Info Defensa signale que «l'activité des navires de la Marine dans cette zone a augmenté ces derniers jours», rappelant que vendredi 26 novembre, le navire Mar Caribe, accosté dans la base de Puntales (Cadix), a été appelé pour apporter un soutien logistique aux détachements permanents des Forces armées à Peñón de Vélez de la Gomera et Peñón de Alhucemas, dans l'archipel de Chafarinas et sur l'île d'Alboran. Le même jour, deux chasseurs de mines, Duero et Tambre, ont mis en œuvre des mesures d'action contre les mines (MCM) dans le chenal de sortie et d'entrée du port de Melilla, précise le média.

Vendredi matin également, la frégate F-101 Alvaro de Bazán est arrivée dans le port de Ceuta, accostant au quai d'Espagne, faisant de cette escale une «présence navale», rapporte pour sa part Ceuta Ahora.