Espagne : Prison ferme pour un Marocain qui préparait un attentat djihadiste à Séville

L’Audience nationale a condamné un Marocain de 24 ans originaire de Séville à de la prison ferme, pour avoir préparé un attentat djihadiste dans la capitale sévillane en 2019. Le jeune homme a été condamné à huit mois et 29 jours de prison, un an et demi d'interdiction absolue et encore un an et demi d'interdiction spéciale, écrit ce lundi OK Diario.

Le djihadiste, considéré comme «acteur terroriste», a connu une radicalisation croissante et une adhésion aux principes de l’organisation «État islamique» et a été formé à la fabrication et au maniement d'explosifs pour mener une attaque «imminente» pendant la fête de Pâques en 2019. Sa formation comprenait des pratiques d'entraînement personnel dans un ancien champ de manœuvre de l'armée espagnole.

Dans une sentence rendue le 12 novembre, la Cour a ainsi réglé une procédure initialement instruite par la Cour centrale d'instruction numéro quatre, dans le cadre d’une enquête qui remonte à 2017.

Le jeune homme, sans casier judiciaire, a finalement été reconnu coupable d'un crime d'auto-endoctrinement terroriste et d'auto-entraînement avec atténuation d'aveux et coopération tardive, dans lequel il a été engagé «dans le but de commettre une action terroriste dans la ville de Séville».

La condamnation, en ce sens, découle d'un accord entre le parquet et la défense de l'accusé, déclarant comme faits avérés qu'en octobre 2018, le jeune homme «est entré en contact avec un camarade de classe, qui se trouve actuellement en détention provisoire au Maroc». «Les contacts se sont poursuivis dans le temps, donnant naissance à une relation d'amitié progressive, dans laquelle le premier exerçait une influence déterminante sur l'accusé, au point de provoquer chez le second un processus de radicalisation croissante et d'adhésion aux principes de Daech».

Après l’arrestation au Maroc du deuxième homme la police nationale espagnole a procédé à une perquisition au domicile du premier à Séville, localisant à l'intérieur de la maison «de nombreux éléments liés à son appartenance à l'organisation terroriste Daech, ainsi que des diverses activités de planification et de préparation pour l'exécution d'une attaque terroriste».