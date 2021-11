Maroc : Les industriels pharmaceutiques appuient la réduction des importations

La Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) s’est réunie avec le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, afin d’aborder la situation actuelle et les enjeux du secteur. Lors de cette rencontre tenue vendredi en présence du président de la FMIIP Mohamed El Bouhmadi, le ministre a salué la résilience et le dynamisme des professionnels locaux du secteur, depuis le début de la pandémie, à travers leur «gestion optimale des stocks de sécurité», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Pour leur part, les industriels ont évoqué les questions de la sécurisation de l’approvisionnement et l’encouragement de l’investissement dans la fabrication locale. Dans un contexte de relance économique post-Covid, ils ont appelé au soutien à l’export et à la réduction des importations, «pour une meilleure intégration dans la nouvelle chaîne de valeur mondiale». Dans ce sens, le président de la FMIIP a mis l’accent sur le rôle primordial de l’industrie pharmaceutique pour contribuer au chantier royal de la généralisation de la couverture sanitaire universelle, en vue de renforcer la souveraineté sanitaire du pays.

Cette rencontre a porté aussi sur les aspects techniques et réglementaires pour promouvoir le médicament «Made in Morocco». Par ailleurs, la même source a ajouté que les deux parties se sont dit favorable à travailler ensemble dans le cadre d’un partenariat tripartite entre la FMIIP, le ministère de l’Industrie et du commerce, ainsi que le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Première association professionnelle dans le secteur pharmaceutique, la FMIIP a été fondée en 1985 en tant que AMIP. Elle s’engage pour la valorisation de l’industrie nationale dans ce secteur et rassemble les principaux laboratoires marocains, ainsi que les multinationales disposant de sites de production de médicaments au Maroc. Elle est aussi la première fédération sectorielle de l’industrie pharmaceutique à la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc.