Maroc : La FMEJ crée sa nouvelle section à Souss-Massa

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) poursuit la mise en place de ses structures organisationnelles régionales, dans le cadre du nouveau plan stratégique adopté par son assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2020. Ainsi, elle annonce, dans un communiqué parvenu ce lundi à Yabiladi, la création d’une septième antenne dans la région de Souss-Massa.

L'assemblée générale constitutive de cette section régionale se tiendra à Agadir les 3 et 4 décembre, en présence de plus d'une soixantaine d'éditeurs de journaux du centre et des régions, ainsi que les responsables des antennes régionales de la fédération. «La fédération apprécie l'importance de cette section dans une région qui aujourd'hui, après avoir achevé l'intégrité territoriale du Royaume, est le véritable centre du pays, comme l'a affirmé le discours royal à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte du Maroc et comme balcon atlantique d'ouverture et de rapprochement», explique le communiqué.

Pour cette raison, la FMEJ a décidé que la mise en place de cette section serait l'occasion de réunir, pour la première fois, les chefs des sections pour «soulever la question des enjeux d'une régionalisation avancée, par les acteurs, ainsi que de créer un dialogue national entre ces régions et les médias régionaux sur les questions de relations entre l'acteur journalistique et l'acteur institutionnel et la responsabilité des parties dans la réussite des chantiers de développement», ajoute le communiqué.

Celui-ci rappelle que la FMEJ a établi en un an des sections dans les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Laâyoune-Sakia El-Hamra, Guelmim-Oued Noun, l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, et Marrakech-Tensift, apportant le nombre de ses adhérents à ce jour à plus de 250 adhérents. Et d’annoncer la création prochaine de sections dans les régions de Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra, et Draa-Tafilalet.