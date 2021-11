Gaz chimiques au Rif : Deux partis catalans demandent à l’Espagne de présenter des excuses officielles

Deux partis catalans indépendantistes exigent du gouvernement espagnole de présenter des excuses officielles pour l’usage de gaz chimiques contre la population civile du Rif, rapporte l’agence Europa Press. Les formations Gauche Républicaine Catalane (ERC) et Ensemble pour la Catalogne (Junts) ont présenté, à cet effet, devant la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants une proposition qui n’a pas force de loi.

ERC et Junts demandent également à l’exécutif espagnol de mener des investigations et d'examiner de «manière indépendante, digne, rigoureuse et empirique», en collaboration avec les autorités marocaines et la société civile rifaine, les conséquences de ces attaques chimiques «systématiques» entre 1921 à 1926. Après la bataille d’Anoual, l’Espagne aidée en cela par la France et les Etats-Unis,, a gazé la région par des armes chimiques.

L'initiative législative rappelle que l’utilisation de ces armes est à l’origine «d'une incidence plus élevée de cas de cancer dans les régions bombardées». ERC et Junts invitent, par ailleurs, le gouvernement de coalition de gauche que préside Pedro Sanchez à «honorer les victimes et leurs descendants» et de leur accorder des «compensations financières». Les deux partis catalans plaident aussi pour une relecture de l’histoire de la guerre du Rif devant établir à «un récit responsable et véridique des atrocités, des événements et des conséquences».

Pour rappel, dans la cadre de l’examen du projet de loi sur la mémoire démocratique, la formation Gauche Républicaine Catalane (ERC pour son acronyme en castillan) avait présenté, en octobre, des amendements au texte du gouvernement, portant essentiellement sur «la reconnaissance des responsabilités de l'État espagnol et la réparation des dommages résultant de l'utilisation d'armes chimiques dans le Rif».