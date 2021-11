Le roi Mohammed VI appelle à la restauration de la confiance entre Palestiniens et Israéliens

Le roi Mohammed VI a adressé, ce lundi, un message au président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans son message, le souverain a plaidé pour la restauration de la confiance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens, dans la perspective de trouver une issue favorable à la question palestinienne, dans le cadre de la solution à deux États.

«Nous réitérons l'appel pour que soient lancés des efforts diplomatiques intensifs et efficaces, afin de relancer les négociations entre les deux parties», a-t-il indiqué, en exhortant la communauté internationale à apporter son aide «pour que les deux parties rétablissent une confiance réciproque et qu’elles s’abstiennent de tout agissement susceptible d’entraver le processus de paix». Le souverain rappelle à cet égard que sept années se sont écoulées depuis l’arrêt des négociations directes entre les parties palestinienne et israélienne.

«Sept années au cours desquelles s'est évaporée leur confiance mutuelle, alors qu’elle aurait pu être mise à profit pour parvenir à la solution tant attendue par la communauté internationale (…) L’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix au Moyen-Orient fait peser une lourde responsabilité sur la communauté internationale.» Extrait du message royal

En attendant de réunir les conditions favorables à cette fin, «la confiance mutuelle doit être restaurée», a insisté le roi, précisant que «le Maroc poursuivra ses efforts afin de réunir les conditions propices à un retour des parties à la table des négociations», en mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec toutes les parties et les puissances internationales agissantes.

Le souverain a également réitéré la position constante du royaume quant à la justesse de la cause palestinienne, qui demeure au cœur du conflit au Moyen-Orient. Et de souligner que la position du royaume est fondée sur «une conviction et une foi inébranlables que partagent unanimement les Marocains et elle est soutenue par un effort diplomatique constant et constructif ainsi que par un travail de terrain en faveur de la Cause palestinienne juste et de la Ville sainte d’Al-Qods».