Solidarité avec la Palestine : Un sit-in interdit dimanche à Rabat, 28 autres prévus ce lundi

A l’occasion de la troisième Journée de solidarité nationale, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé, ce lundi, l’organisation de 28 sit-in dans des villes marocaines, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Dans un communiqué, le Front a appelé «tous enfants du peuple marocain et ses composantes vivantes à rester unis face au tsunami de normalisation qui menace l'indépendance et la stabilité du pays et le fait entrer dans une nouvelle ère de protectorat sioniste». «Nous voulons que le Maroc ne soit pas un véhicule pour que l'entité sioniste réalise ses projets expansionnistes dans la région du Maghreb, et ne soit pas un pont pour elle vers les pays africains au détriment des droits et du sang palestiniens», dénonce la coalition de plusieurs associations de solidarité avec la Palestine.

Le front exprime ainsi sa «solidarité absolue avec le peuple palestinien jusqu'à la libération pour obtenir sa liberté et son droit au retour et construire son Etat indépendant avec Al Qods pour capitale» et dit condamner «les crimes sionistes et ses pratiques racistes contre le peuple palestinien». Le mouvement appelle aussi «les peuples libres du monde et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités face aux violations des droits humains de l'entité sioniste contre le peuple palestinien».

Le communiqué condamne, par ailleurs, la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc, en exprimant son «rejet de toute coopération avec les ennemis du peuple palestinien, qui fait peser un danger dévastateur sur le Maroc et toute la région». «Nous condamnons la normalisation sous toutes ses formes et nous appelons les dirigeants à l’annuler, dans l'intérêt de la patrie, de la région et de la cause palestinienne», conclut le communiqué.

Dimanche, des dizaines de militants ont manifesté à Rabat, dans un geste rejetant la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc, avant que la force publique ne les disperse. Dès que les manifestants se sont rassemblés près de la place du Parlement, la force publique est intervenue et a empêché l'organisation du sit-in.