Dar Bouazza transformée en champ de bataille par les Ultras du Raja et du WAC

Les habitants de la commune de Dar Bouazza (province de Nouaceur) ont été témoins d’affrontements sanglants, dimanche, entre des supporters des équipes de football du Wydad et du Raja de Casablanca. Les violences ont fait de nombreux blessés dans les deux clans. Elles ont provoqué également des interruptions de circulation sur la route côtière menant à Dar Bouazza.

Citant une source officielle au sein de la Gendarmerie royale, 2m.ma a rapporté que la brigade de Dar Bouazza avait finalement pu contrôler l’émeute provoquée par les deux factions. La même source a confirmé que les affrontements ont fait plusieurs blessés dans les rangs des gendarmes, intervenus pour contrôler la situation sur la voie publique, ainsi parmi certains habitants.

Le site du journal Assabah a rapporté pour sa part que les affrontements se sont également produits vers Had Essoualem, les quartiers de Hay Mohammedi et le Moulay Rachid. En effet, la ville de Casablanca et régulièrement témoin d’affrontements entre des éléments des supporters affiliés aux deux équipes phares de la ville, causant des dégâts matériels aux biens publics et privés.

Des affrontements dans les quartiers à Casablanca aussi

Parallèlement aux affrontements à Dar Bouazza, un communiqué à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les opérations de sécurisation lancées par la police dans la zone de Moulay Rachid, dès samedi soir à Casablanca, ont abouti à l’arrestation de cinq personnes, dont quatre mineurs. Tous sont soupçonnés d’avoir participé à des échanges de violence et causé des pertes matérielles aux biens d’autrui, tout en mettant en danger la sécurité des personnes.

Le communiqué a indiqué que les services de police de Casablanca avaient reçu un signalement concernant l’implication d’un groupe de personnes, soupçonnées d’être affiliées aux factions de supporters de football des ultras du Raja et du Wydad, dans des échanges de violence par jets de pierres. Parmi les dégâts matériels, neuf voitures ont été endommagées. L’intervention de patrouilles de police a donné lieu à l’arrestation de cinq suspects, en plus de la saisie d’une arme blanche.

Les suspects ont fait l’objet d’une information judiciaire par la brigade de police, afin de mettre la lumière les circonstances des faits et arrêter d'autres casseurs.