Marrakech : Implantation de prothèses aux deux genoux d’une patiente nigériane

Une équipe médicale 100% marocaine de l'Hôpital Universitaire Privé (HUP) de Marrakech a réalisé dimanche une opération chirurgicale pointue consistant en l'implantation de prothèses aux deux genoux d’une patiente nigériane qui souffrait de douleurs articulaires chroniques.

Cette opération chirurgicale complexe, qui a duré près de 4 heures, a été rendue possible grâce aux efforts consentis et à l'expertise d'un staff médical compétent composé de spécialistes de la chirurgie orthopédique et traumatologique, de médecins et d'infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. La patiente nigériane, âgée de 68 ans, s'est vu implanter des prothèses au niveau de ses deux genoux grâce à l’utilisation des techniques les plus pointues dans le domaine de l'orthopédie et de la traumatologie.

Dans une déclaration à M24, le professeur Mahmoud Bedda, médecin spécialisée en traumatologie-orthopédie qui a supervisé cette opération, a indiqué que le staff médical a réalisé cette opération pointue en utilisant la technique médicale appelée voie «mini-invasive subvastus», qui se caractérise par un abord limité qui respecte et préserve tous les muscles de la cuisse.

Cette technique améliore les performances fonctionnelles à court terme et diminue les douleurs et le saignement post-opératoire, a-t-il expliqué, relevant qu'elle permet au patient une récupération rapide, une amélioration de la mobilité des genoux et de la marche, ainsi qu'une disparition presque complète de la douleur.

Ce spécialiste a émis le souhait que ce genre d’opérations très pointues contribueront à rapprocher le Maroc des patients issus de l’Afrique anglophone, qui optent traditionnellement pour des pays comme que l’Inde, les États-Unis et la Grande-Bretagne pour ces opérations.

Le Maroc, qui dispose de tous les atouts et avantages comparatifs et compétitifs en matière d’offre sanitaire et médico-sociale, s’est imposé comme une destination phare et un hub sanitaire en Afrique grâce à un savoir-faire médical de très haut niveau et des tarifs de soins très compétitifs, outre une réputation de destination médico-touristique par excellence.