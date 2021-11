Union africaine : Grâce à la Libye, le Maroc compte retourner au CPS

Nasser Bourita a eu, ce dimanche 28 novembre, un entretien téléphonique avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Mme Najla Elmangoush. A cette occasion, la cheffe de diplomatie a informé son homologue marocain de la décision de son gouvernement «de retirer sa candidature pour siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine (UA) pour le mandat 2022-2025, d'y renoncer en faveur du Royaume du Maroc et de soutenir la candidature marocaine, notant que cette décision sera formellement communiquée à la Commission de l'UA», indique le département de Nasser Bourita dans un communiqué.

Ce retrait libyen facilitera le retour du royaume pour occuper, à nouveau, un siège au CPS, après son premier mandat de deux années 2018-2020, en sa qualité de représentant de l’Afrique du nord. L’Algérie est quant à elle membre du CPS depuis 2020, et ce jusqu'en 2023.

La semaine dernière lors d’une réunion avec le Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l'Union Africaine, Bankole Adeoye, Nasser Bourita a précisé que «la réforme de la Commission des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité ne pourra pas se concrétiser sans auparavant, réformer le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS). Le Maroc est disposé à apporter son soutien à ce processus.»