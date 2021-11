Coupe de la CAF : La RS Berkane fait match nul face aux Rwandais de l'APR

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a arraché ce dimanche un nul 0 à 0 précieux face à l’Armée patriotique rwandaise (APR FC) à Kigali, dans le cadre du match aller du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Avec ce nul vierge, les hommes de Florent Ibengue qui recevront, le 5 décembre à Berkane leurs adversaires pour le match retour, conservent toutes les chances de qualification à la phase groupes.

«On avait la possibilité de faire un peu mieux, mais avec l’altitude, on a senti que les joueurs du milieu de terrain étaient fatigués», a commenté le coach de la RS de Berkane à l’issue du match. «Comme on était en sous-effectif en raison des blessures, on a subi le match, mais sans se mettre trop en difficultés», a-t-il ajouté soulignant que son équipe, sacrée en 2020, n’a pas le droit à l’erreur lors du match retour pour se qualifier pour la phase de groupes.

«Notre ultime objectif est d’écrire l’histoire à nouveau et offrir au football marocain un nouveau titre continental», a dit le capitaine et vétéran de la RS de Berkane, Mohamed El Aziz.

Dernier représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR, la RS de Berkane a été qualifiée sans difficultés pour le second tour préliminaire additionnel de la Coupe de la CAF.