Coupe Davis groupe II : Le Maroc mené par le Danemark 1 à 2

Le Maroc est mené par le Danemark 1 à 2 lors de la 2e journée du groupe II monde de la Coupe Davis de tennis, après la défaite en double du duo composé de Lamine Ouhab et Elliot Benchetrit ce dimanche au Royal Tennis Club de Marrakech.

Le duo marocain s'est incliné 4-6, 4-6 face au tandem danois composé de Christian Sigsgaard Petersen et Frederik Nielsen.

À l'issue de la première journée, les deux équipes étaient à égalité après la défaite de Ouahab, 813e mondial, face à August Holmgren et la victoire de Benchetrit, 345e ATP, aux dépens de Christian Sigsgaard Petersen, 969e mondial.

La sélection nationale est emmenée par son capitaine Mehdi Tahiri et se compose également d'Adam Moundir et d’Anas Fattar, qui espèrent retrouver le groupe I de la Coupe Davis une quatrième fois, après y avoir en 2001, 2002 et 2004.