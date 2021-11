Plus de 60 patients souffrant de malformations faciales bénéficient de l'Opération Smile Morocco à Marrakech

L'Association «Opération Smile Morocco» a procédé vendredi à l'hôpital El Antaki à Marrakech au lancement de sa mission humanitaire qui consiste à effectuer des interventions chirurgicales au profit de plus de 60 patients, dont des enfants et des bébés souffrant de malformations faciales, notamment la fente labiale et palatine, organisée sous la présidence d'honneur de la princesse Lalla Meryem et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale. L’opération offre des soins médicaux et des suivis gratuits aux bénéficiaires.

«Une équipe médicale composée de plus de 50 bénévoles marocains et internationaux ont fait le déplacement pour mener cette mission humanitaire destinée, in fine, à permettre à des enfants et des jeunes adultes nés avec des malformations faciales de retrouver le sourire», a expliqué Fouzia Jbara Mahmoudi, vice-présidente de l'Opération Smile MENA.

«Quand on voit le bonheur des parents quelques heures seulement après l’intervention chirurgicale de leurs enfants, ça nous inspire le courage de continuer malgré toutes les difficultés», a-t-elle relevée.

Pour sa part, Dr. Igor Voytsehovsky, médecin bénévole venu de Russie, s’est félicité de la bonne organisation de cette mission humanitaire, qui a dû adopter une nouvelle stratégie du fait de la pandémie du Covid-19. Le praticien a exprimé sa fierté d’être parmi les bénévoles internationaux qui «donnent de leurs temps afin de permettre aux enfants et aux jeunes adultes de retrouver le sourire».

Les bénéficiaires de cette mission humanitaire ont été préalablement inscrits au Centre des soins complets des fentes à Casablanca pour s’assurer qu’ils sont éligibles à la chirurgie. La mission chirurgicale a été précédé d'une série de consultations médicales réalisées au niveau de l'hôpital El Antaki, pour tous les patients concernés.

Le comité médical, suite aux examens de rigueurs, a élaboré une liste principale et une liste complémentaire des patients éligibles pour subir une intervention chirurgicale les 26 et 27 novembre, réservant la journée du 28 novembre au contrôle postopératoire.

Operation Smile Morocco forme également le corps médical local bénévole aux nouvelles techniques chirurgicales, à travers des formations, soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, aux Philippines ou au Brésil, tout en leur fournissant également l'équipement nécessaire.