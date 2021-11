Maroc : Le programme des vols de rapatriement Air France du 29 novembre au 5 décembre

Afin d’assurer les rapatriements entre la France et le Maroc suivant la suspension des liaisons aériennes entre les deux pays, Air France a annoncé une série prévisionnelle de vols de spéciaux qui opéreront du 29 novembre au 5 décembre depuis 4 aéroports du Royaume à destination de Paris. Les vols seront assurés en Airbus A320 ou Boeing 777.

Ainsi, l’aéroport Mohammed V de Casablanca reliera Paris pendant les 7 jours de l’opération à hauteur de deux liaisons par jour. L'avion décollera de Paris à 6h10 pour atterrir à 9h20, pour un retour de Casablanca à 10h20 pour un atterrissage à 13h30. L'autre vol prendra le départ de Paris à 11h25 pour un atterrissage à 14h35, et un retour de Casablanca à 15h35 pour une arrivée à 18h50.

De l’aéroport Marrakech Menara, deux liaisons seront assurées quotidiennement avec un changement d’appareil pour l’une d’elle le vendredi 3 décembre. Les départs de Paris seront assurés à 6h20 et 11h10 pour des arrivées à Marrakech à 9h40 et 14h30 respectivement. Les vols retours seront assurés à 10h45 et 15h30 pour des arrivées à 14h05 et 19h.

Depuis l’aéroport de Rabat-Salé, des vols sont prévus les 7 jours au départ de Paris à 9h15 et une arrivée à 12h10, suivi par un retour de Rabat à 13h10 pour une arrivée à 16h10 à Paris. À noter que le samedi 4 décembre, les vols décolleront de Paris à 11h55 pour arriver à Rabat à 14h50, et de Rabat à 15h50 pour arriver à Paris à 18h55.

Concernant l’aéroport Ibn Batouta de Tanger enfin, les vols sont prévus les jeudi 2 et dimanche 5, avec un départ de Paris à 8h45 pour une arrivée à Tanger à 11h35. Le vol retour décollera à 12h35 pour une arrivée à Paris à 15h40.