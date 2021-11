Maroc-France : Suspension du transport maritime de passagers à partir du 28 novembre à 23h59

Les autorités marocaines ont décidé, à compter de ce dimanche 28 novembre à 23h59, de suspendre le transport maritime de passagers en provenance et à destination de la France et ce jusqu’à nouvel ordre. La suspension ne concernera pas les véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises et de messagerie.

Cette mesure est prise dans le cadre des mesures prises pour contenir la pandémie et consolider les acquis en termes de lutte contre la propagation du Covid-19.

Alors que l’hexagone fait face à une cinquième vague de contaminations, le Maroc avait annoncé jeudi suspendre ses liaisons aériennes avec la France ce dimanche 28 novembre à 23h59.