Coupe Davis groupe II : Le Maroc mène 1-0 face au Danemark grâce à la victoire d'Elliot Benchetrit

Le Maroc mène par 1 victoire à 0 face au Danemark ce samedi au Royal Tennis Club de Marrakech dans le cadre du groupe II (monde) de la Coupe Davis de tennis.

Elliot Benchetrit, 345e au classement ATP, a offert au Maroc sa première victoire dans cette confrontation, avec son succès face à Christian Sigsgaard Petersen, 969e mondial, en trois sets : 7-6, 3-6 et 6-2.

La deuxième rencontre programmée ce samedi opposera Lamine Ouhab, 813e mondial, et August Holmgren qui se classe 811e.

La sélection nationale, emmenée par son capitaine Mehdi Tahiri et qui se compose également d'Adam Moundir et d’Anas Fattar, espère retrouver le groupe I de la Coupe Davis une quatrième fois, après y avoir participé en 2001, 2002 et 2004.