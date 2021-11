Maroc : Adenia et Proparco acquièrent Overseas Catering Service

La société de private equity Adenia Partners et Proparco ont annoncé vendredi avoir acquis une part majoritaire dans le capital du marocain Overseas Catering Services (OCS), après leur manifestation en mai dernier du projet au Conseil de concurrence du Maroc. Avec cette acquisition, Adenia signe son premier investissement au Maroc qui devrait concerner une participation de 85 % de capital et droits acquis par les deux investisseurs.

Selon des «indiscrétions» rapportées par les journalistes de l'Agence Ecofin, Adenia aurait acquis 70 % de parts tandis que Proparco aurait pris une part minoritaire dans OCS, le prestataire de services de restauration. Le responsable du private equity chez Proparco, une filiale de l’Agence française de développement, a indiqué qu’OCS dispose «d’atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan au Maroc, son marché d’origine, et à travers l’Afrique subsaharienne où les perspectives du secteur de services de restauration sont brillantes».

«Nous sommes ravis de nous associer à Adenia et Proparco. Les deux sociétés ont des antécédents enviables en matière d'investissement, de développement de sociétés prospères, et de création de valeur durable. Grâce à leur expertise et à leurs conseils, nous sommes convaincus de pouvoir répondre aux normes les plus strictes du secteur et faire passer OCS au niveau supérieur», a commenté François Bonnot, qui a cofondé OCS en 2009 avec son associé René Lancien.

Déjà présent dans cinq pays en Afrique et au Moyen-Orient, OCS devrait ainsi poursuivre son développement et renforcer ses normes en matière de gestion des installations pour consolider ses performances financières.