Hind Joudar conduit le caftan marocain à la conquête de la Tadjikistan Fashion Week

La fondatrice de l'Oriental Fashion Show (OFS) Hind Joudar, poursuit son périple et conduit le caftan marocain à la conquête de la Tadjikistan Fashion Week en présentant de somptueuses collections de caftans et de haute couture orientale du 18 au 20 novembre à Douchanbé.

Événement phare de l'association «Route de la Soie et d’Al Andalus», qui a pour but ultime de valoriser un art de vivre, l’OFS a été créé par Hind Joudar en 2004. Basé à Paris, l'événement sillonne le monde et les hauts lieux de la mode à fort potentiel médiatique.

«Plus qu’un simple défilé de mode, cette plateforme dédiée à la haute couture orientale, qui porte haut les valeurs d’excellence et d’opulence de cette culture, sillonne le monde, telle une caravane faisant étape dans différents caravansérails, la route de la soie», soulignent les organisateurs de l'OFS.

Dès l’ouverture des frontières, l’OFS s'est installé à Fès avant de mettre le cap sur Marrakech. En septembre, c’est à Milan que l’OFS a pris part pour la première fois à la Fashion Week de Milan en dévoilant, sur le podium du Milano Moda Dona, dans le cadre du somptueux Palazzo Turati, le savoir-faire des créateurs orientaux.

«Une étape milanaise d’autant plus importante que l'Italie est un carrefour crucial pour la mode et la relation Orient/Occident», tient à relever Hind Joudar.

L’Oriental Fashion Show a ensuite marqué une halte à Dubaï du 11 au 15 novembre pour une expo-vente de designers organisée dans le cadre de la deuxième édition de l'événement Art meets Fashion, positionnant les créateurs orientaux sur les marchés porteurs pour développer l’aspect économique et social de la mode, ajoute-t-elle.

Au Tadjikistan, le caftan est porté à la coupe et aux particularités spécifiques à l’Asie centrale et c’est bien la première fois que le caftan marocain y fera son entrée, dans le cadre de la 7e édition de la Tadjikistan Fashion Week, avec le déplacement de trois créatrices marocaines : Lamia Lakhssassi, Wafaa Idrissi et Zineb Joundy.

«La renaissance actuelle du caftan où le Maroc joue un rôle très important, doit faire écho, selon nous, dans des régions historiquement liées à cet habit qui subsiste encore en Asie centrale sous des formes différentes», affirme Hind Joudar.

Considéré comme un leader dans la mode orientale et incubateur de talents, l'OFS a pu promouvoir plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, dont de nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la mode mondiale.