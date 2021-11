Marrakech : Inauguration du centre «Les Étoiles de Jemâa El Fna» de la Fondation Ali Zaoua

Le centre culturel «Les Étoiles de Jemâa El Fna» ouvert par la Fondation Ali Zaoua a été inauguré vendredi à Marrakech. Ce centre se veut un espace de création, d'expression, d'apprentissage et de découverte à travers l'initiation à différentes formes d'expressions artistiques et à l'apprentissage des langues étrangères, au profit de la jeunesse marocaine et de la cité ocre.

La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, de la présidente du Conseil communal de Marrakech, Fatima Zahra Mansouri, du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, du président de la Fondation Ali Zaoua, Nabil Ayouch, et du vice-président de ladite Fondation, l'artiste-peintre Mahi Binbine.

Le ministre Mohamed Mehdi Bensaïd a fait savoir que ce centre est appelé à servir d'exemple pour les autres centres des jeunes relevant du ministère, appelant la Fondation Ali Zaoua à poursuivre ses efforts pour la création d'autres centres culturels similaires dans les autres régions du Royaume, mettant en lumière son expertise acquise dans ce domaine.

De son côté, M. Ayouch a relevé que les différents centres culturels relevant de la Fondation à Casablanca, Tanger, Agadir et Fès ont pu, à travers les arts et la culture, accueillir chaque année des milliers de jeunes «désireux de changer le monde qui les entoure vers le meilleur, et l'écriture des histoires de leur vie». Ces structures à vocation culturelle et artistique ont permis de changer la vie des jeunes à travers l'enrichissement de leurs talents et le raffermissement de leurs personnalités pour leur redonner confiance en eux, estime-t-il.

Situé au cœur du Riad El Kébir, un monument de plus de 1 000 m2, le centre pourra accueillir 500 à 600 jeunes bénéficiaires permanents dès la première année autour de cours artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou encore les arts plastiques et visuels.

À travers sa programmation culturelle, il mettra en avant le patrimoine de la ville et fera également découvrir aux jeunes les expressions artistiques et les langues étrangères afin de permettre aux jeunes de la médina de s'ouvrir aux cultures du monde. Le centre abritera également plusieurs espaces de travail et de répétitions (studio de danse, salle de musique, studio d’enregistrement) pour les jeunes artistes de la ville, ainsi qu’une bibliothèque ouverte au public 7j/7.