Série d'entretiens sur le renforcement de la coopération bilatérale et régionale en marge de l'UIP

Les présidents de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, ont eu, vendredi à Madrid, une série d’entretiens avec plusieurs responsables parlementaires participant aux travaux de la 143e Assemblée de l’union interparlementaire (UIP), qui se tient du 26 au 30 novembre dans la capitale espagnole. Lors de ces entretiens, l’accent a été mis sur les moyens à même de consolider davantage l’action parlementaire sur les plans bilatéral et régional et de coordonner les positions dans les forums internationaux.

Ainsi, des rencontres ont été organisées avec le président du Parlement latino-américain (Parlatino), Jorge Pizarro Estéban, la présidente honoraire de l’UIP, Gabriela Cuevas Barron, et la présidente du Conseil des représentants bahreïni, Fawzia Abdulla Yusuf Zainal.

À cette occasion, le président du Parlatino a mis en avant le rôle joué par le Maroc dans la coordination et la facilitation de la communication et du rapprochement entre les pays des groupes africains, arabes et des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, se félicitant de la détermination du Royaume à mettre en œuvre la déclaration constitutive du Forum parlementaire afro-latino-américain «AFROLAC».

En présence du secrétaire général exécutif du Parlatino, Elyas Castillo, et de Mohamed Salem Benmessaoud, membre du bureau de la Chambre des conseillers, M. Pizarro a fait part de la reconnaissance du Parlatino au Parlement marocain pour sa contribution dans la mise en place d’une bibliothèque interactive au siège du Parlatino au Panama.

Pour sa part, la présidente du Conseil des représentants bahreïni a loué les relations excellentes unissant les deux pays, les qualifiant d’«exemplaires et d’exceptionnelles», ajoutant que ces relations sont caractérisées par un respect mutuel et une convergence des vues sous la conduite du Roi Mohammed VI et du Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

De son côté, Gabriela Cuevas Barron a salué le processus de réformes lancé au Maroc, plaidant pour la consolidation des relations entre le Maroc et son pays, le Mexique.