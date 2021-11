France : Les avocats d’Abdelkarim Sefrioui nient son rôle dans l’attentat de Conflans

Mis en examen pour complicité d’assassinat après l’attentat contre l’enseignant Samuel Paty, survenu le 16 octobre 2020, Abdelhakim Sefrioui veut saisir une nouvelle fois la chambre de l’instruction de Paris, à travers ses avocats. Ces derniers souhaitent faire une requête pour demander la libération de leur client, fondateur du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine et membre de l’association Conseil des imams de France.

La remise en liberté a été jusque-là refusée au militant islamiste, en raison de sa «dénégation de toute responsabilité» dans les faits, d’autant que «(ses) déclarations sont de moins en moins concordantes» avec celles de Brahim C. et de sa fille, selon le juge des libertés.

Dans des déclarations à Yabiladi, l’avocat Ouadie Elhamamouchi estime en revanche que la mise en examen pour complicité de l’assassinat de Samuel Paty «est déconnectée de la réalité». Associé à l’avocat Stefen Guezguez dans l’affaire en tant que défense de Sefrioui, Me Elhamamouchi assure que son client «n’a jamais été en contact avec le terroriste et il n’y a pas de preuves que ce dernier a vu la vidéo [virale, ndlr] et qu’il en a été influencé pour passer à l’acte».

Mais dans son arrêt consulté par l’AFP, la Cour d’appel de Paris soutient que l’homme est «impliqué directement» avec Brahim C., le père de la collégienne à l’origine de la dénonciation du cours de Samuel Paty, dans des vidéos virales «sans aucune précaution» suspectées d’être à l’origine de l’engrenage mortel. Aussi, la cour d’appel souligne que Sefrioui a échangé au téléphone «à de très nombreuses reprises» avec le père, qui a lui-même eu l’assassin «à sept reprises […] au cours de la même période». En mars dernier, la collégienne a fini par avouer avoir menti sur sa présence au cours, durant lequel l’enseignant tué a été accusé d’avoir montré des caricatures du prophète Mohammed.

Selon Me Elhamamouchi, les juges «ne réagissent pas» pour l’instant aux arguments de la défense. «On va faire un recours devant la chambre de l’instruction de Paris pour obtenir une libération, car on ne peut pas le forcer à ne pas refuser son implication dans des choses qu’il n’a jamais voulu commettre», a-t-il déclaré à Yabiladi.

Questionné sur la concordance entre les propos de Sefrioui et du père de la collégienne, comme soulevé par les juges, l’avocat a déclaré à notre rédaction qu’il soumettrait «une demande de confrontation entre les deux hommes».