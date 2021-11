Maroc : L'armée de l'air compte acquérir 24 hélicoptères Bell-412 EPI de nouvelle génération

L’armée de l'air marocaine envisage l'achat de 36 hélicoptères polyvalents, et selon plusieurs sources, la société américaine Bell Textron Inc. est le candidat le mieux positionné, rapporte cette semaine le média espagnol spécialisé Defensa. Il s'agirait d'un contrat pour 24 hélicoptères Bell-412 EPI avec la possibilité d'en ajouter 12 de plus à une date ultérieure, précise-t-on.

«Le vieillissement de la flotte d'hélicoptères de transport exploitée par l'armée de l'air marocaine a atteint un niveau catastrophique notamment en ce qui concerne les hélicoptères Bell. Ceux-ci sont obsolètes et leur disponibilité est insuffisante pour couvrir le fort besoin opérationnel. De plus, la majeure partie de la flotte a été démantelée au cours des dix dernières années», explique la même source.

Les 24 nouveaux hélicoptères remplaceront les hélicoptères Bell-205, Bell-206 et Bell-212, qui sont sur le point d'être déclassés. Entre 1969 et 1978, le Maroc avait acquis 48 hélicoptères Bell-205, 24 Bell-206B et 5 Bell-212 de l'époque Agusta-Bell, qui ont été fabriqués sous licence en Italie. La majeure partie de cette flotte a été retirée en raison de la détérioration du fuselage, suite à une utilisation intensive pendant la guerre du Sahara, qui a duré plus de 15 ans. Dès lors, il y a maintenant moins de 12 hélicoptères Bell-205/206/212 en service.

Defensa rappelle que «de tous les hélicoptères de l'armée de l'air royale marocaine, les Bell-205 et Bell-206 sont les plus exposés aux accidents ou aux atterrissages d'urgence». La dernière en date remonte à avril 2019, lorsqu'un Bell-205 s'est écrasé près du secteur de Dakhla dans le sud du Maroc, tuant deux membres d’équipage.

Le Bell-412 EPI est considéré comme le candidat le plus en vue pour remplacer l'ancienne flotte, car il s'agit d'une extension des produits Bell Textron, qui opèrent au Maroc depuis 1969. «C’est une version améliorée du Bell-212, dont la variante moderne est le Bell-412 EPI, propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney PT6T-9 Twin-Pac, fournissant 15% de puissance en plus que le moteur Bell-412 standard», précise le média espagnol, qui rappelle que le Maroc dispose actuellement de deux hélicoptères Bell-412 EPI ASW qui devraient être exploités par la Marine marocaine à l'avenir.