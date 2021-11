Ashwath Narayn : Le Maroc et l'Inde sont destinés à renforcer leur coopération en termes d'investissements

Le Maroc et l'Inde, qui disposent d'énormes atouts et potentialités, sont appelés à renforcer leur coopération en termes d'investissement bilatéraux, a indiqué ce vendredi à Bangalore dans le sud de l'Inde le ministre indien des Nouvelles technologies, de la biotechnologie et des sciences techniques de l’État de Karnataka, Ashwath Narayn.

À la faveur de sa position stratégique en tant que passerelle entre l'Europe et l'Afrique, ses ressources humaines hautement qualifiées, et son climat d'investissement très favorable, le Maroc est bien positionné pour attirer les investissements indiens, a affirmé le ministre à l'issue d'une rencontre avec le Directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Youssef El Bari, et de l'ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki.

Cette rencontre s'inscrit dans le carde du road show visant à faire la promotion de l'initiative «Morocco Now» qui s'assigne comme objectifs de mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Royaume et de promouvoir l'offre d'une industrie répondant aux besoins de la demande mondiale.

Le climat d'investissement au Maroc offre beaucoup d'opportunités pour les entreprises indiennes pour s'y installer et se développer, a fait observer le responsable indien, ajoutant que les domaines de la haute technologie, de la biotechnologie, de l'ingénierie et de l'automobile sont des secteurs à forte valeur ajoutée sur lesquels les investissements devraient se concentrer tant ils constituent un bon domaine de coopération.

Surnommée la «Silicon Valley indienne», la ville de Bangalore abrite les centres géants d'innovation et les entreprises émergentes de haute technologie. Forte de 12 millions d'habitants, la ville a axé son développement sur la haute technologie, accueillant environ 35% des salariés du secteur informatique indien.