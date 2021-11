Benny Gantz a visité la synagogue Talmud Torah à Rabat à la fin de sa visite au Maroc

Le ministre de la Défense Benny Gantz a visité, jeudi, la synagogue Talmud Torah à Rabat, au Maroc, pour rencontrer les dirigeants de la communauté marocaine juive, avant de conclure sa visite au Maroc. S'exprimant depuis la synagogue, le ministre a salué les liens croissants entre Israël et le Maroc à la lumière du grand nombre d'Israéliens venus du royaume ou ayant des parents ou des grands-parents qui l'ont fait, rapporte Times Of Israel. «Beaucoup de membres de la délégation ont des racines marocaines, et cela a été très excitant tout au long de ces trois jours», a-t-il confié.

Au cours de la visite, le chantre de la synagogue a récité des prières pour le roi Mohammed VI et Israël. «Comme les Marocains nous ont dit qu’ici est notre deuxième maison, je dis aux juifs marocains qu’ils doivent savoir qu’ils auront également une deuxième maison en Israël», a déclaré Gantz.

מי שבירך לחיילי צה״ל, מפי רב בית הכנסת ברבאט גבריאל דרעי.

בלי ציניות, מרגש. pic.twitter.com/PKA7UIEtrg — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) November 25, 2021

Le ministre israélien de la Défense a conclu, jeudi, sa visite de deux jours au Maroc, au cours de laquelle le Royaume et Israël ont signé un accord militaire. Après avoir rencontré le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense et être reçu par l’Inspecteur général des FAR, le général de Corps d'Armée Belkhir El Farouk, Benny Gantz a été reçu mercredi par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.