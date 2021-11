Clôture à Zagora du Trek des gazelles pour le soutien aux enfants atteints du cancer

La 7e édition du Trek des gazelles a pris fin mercredi à Zagora, après avoir connu la participation de 135 femmes du Maroc et de l'étranger pour soutenir les enfants atteints du cancer à travers le monde. Cette manifestation a offert l’occasion aux participantes de vivre une expérience inoubliable au milieu du désert, des gorges et des montagnes, tout en ayant un caractère solidaire envers les enfants souffrant de la maladie.

Cette édition a consisté en un trek de 65 km à travers les dunes et contreforts de l’Anti-Atlas dans la province de Zagora, à raison de 21 km par jour à raison de 6 à 8 heures de marche, en plus de parcours traversés à dos de chameaux qui a permis aux participantes de profiter de la beauté de la nature de la région.

Le directeur sportif du Trek des gazelles, Paul Ramos, s’est félicité du succès de cette aventure passionnante à travers les dunes et les massifs montagneux, précisant qu’une équipe de 21 volontaires du Maroc et de la France ont veillé à l’organisation de cette édition, notamment à travers l’orientation des participantes durant toutes les étapes de cette randonnée d’aventure.

Les organisateurs de cette manifestation sportive ont pour objectif de contribuer au soutien des recherches médicales et cliniques sur le cancer de l’enfant, fournir des traitements contre cette maladie et créer et mettre à niveau des unités d’accueil et de traitement des enfants atteints.