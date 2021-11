Covid-19 : Un nouveau variant dans le sud de l’Afrique provoque une réunion d’urgence de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé tenir une réunion d’urgence, ce vendredi, afin d’étudier les risques que présente un nouveau variant du Covid-19 émergé au Botswana, avec un nombre de mutations «extrêmement élevé», rapporte The Guardian. Le variant, détecté le 11 novembre, s’est rapidement propagé en Afrique du Sud et sera le sujet des débats pour déterminer s’il doit être considéré comme variant d'«intérêt» ou de «préoccupation» et s’il obtiendra le nom de «Nu».

«Nous ne savons pas encore grand-chose sur ce variant. Ce que nous savons, c'est qu’il comporte un grand nombre de mutations. Et le souci, c'est que lorsque vous avez autant de mutations, cela peut avoir un impact sur le comportement du virus», a déclaré lors d'un point de presse, jeudi, Dr. Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid-19.

Le virus, qui présente 32 mutations dans la protéine Spike pourrait échapper aux défenses de l’organisme, outre des menaces de propagation accrue. Un virologiste à l’Imperial College London a évoqué un «horrible profil de protéines Spike», n’excluant pas qu’il s’agisse simplement d’un «groupe étrange» peu transmissible.

La directrice générale de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, Jenny Harries, a affirmé qu’il s’agit «du variant le plus important que nous avons rencontré à ce jour et des recherches urgentes sont en cours pour en savoir plus sur sa transmissibilité, sa gravité et sa sensibilité au vaccin».

En Inde, les autorités ont déjà annoncé mener des tests et des dépistages rigoureux des voyageurs venants d’Afrique du Sud, du Botswana et d'Hong Kong. Singapour a pour sa part fermé l’entrée au pays aux personnes non-résidentes ayant transité récemment par 7 pays du sud de l’Afrique et la Grande-Bretagne pour 6 pays tandis que le Japon a annoncé renforcer les contrôles aux frontières pour les visiteurs d'Afrique du Sud et de cinq autres pays africains. L’Australie qui étudiait toujours la question serait également sur le point de fermer ses frontières avec le sud de l’Afrique.

Ewan Birney, directeur général adjoint du Laboratoire européen de biologie moléculaire et membre du Spi-M, qui conseille le gouvernement britannique, a déclaré qu'il y a un risque d'aggravation de la pandémie et a exhorté les pays à ne pas répéter l'erreur de ne pas agir rapidement. «Ce que nous avons appris des autres situations de ce type, c'est que pendant que nous enquêtons, il faut être raisonnablement paranoïaque», a-t-il déclaré.